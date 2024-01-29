Вечеринка в Житомире в комендантский час: полиция проводит проверку

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Полицейские начали проверку из-за вечеринки, которую в одном из развлекательных заведений Житомира проводили, вероятно, во время комендантского часа

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Видео с вечеринки накануне распространяли пользователи соцсетей и местные телеграммы. Никакого обращения от горожан по этому поводу в полицию не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят, имело ли место нарушение действующего законодательства администрацией и участниками мероприятия.

В полиции напоминают, что в Житомирской области комендантский час длится с полуночи до пяти утра.

"В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом без пропуска или пешком. Выходить можно только во время воздушной тревоги – чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавили в полиции.

Комендантский час используется правоохранителями, военными, специальными подразделениями для проведения контрдиверсионных и антитеррористических мероприятий. Поэтому нарушители подвергают опасности себя и других горожан.

Напомним, ранее в полиции сообщили, сколько человек за год нарушили комендантский час в Киеве.