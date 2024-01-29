Вечеринка в Житомире в комендантский час: полиция проводит проверку
Полицейские начали проверку из-за вечеринки, которую в одном из развлекательных заведений Житомира проводили, вероятно, во время комендантского часа
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Видео с вечеринки накануне распространяли пользователи соцсетей и местные телеграммы. Никакого обращения от горожан по этому поводу в полицию не поступало. Сейчас правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят, имело ли место нарушение действующего законодательства администрацией и участниками мероприятия.
В полиции напоминают, что в Житомирской области комендантский час длится с полуночи до пяти утра.
"В это время запрещено находиться на улице и других общественных местах, перемещаться транспортом без пропуска или пешком. Выходить можно только во время воздушной тревоги – чтобы дойти до ближайшего укрытия. Обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность", – добавили в полиции.
Комендантский час используется правоохранителями, военными, специальными подразделениями для проведения контрдиверсионных и антитеррористических мероприятий. Поэтому нарушители подвергают опасности себя и других горожан.
Напомним, ранее в полиции сообщили, сколько человек за год нарушили комендантский час в Киеве.