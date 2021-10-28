"Укрзализныця" возобновила движение поездов на Житомирщине

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"Укрзализныця" в Житомирской области возобновила движение поездов по участку, где накануне произошел сход грузовых вагонов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм железнодорожного монополиста

"Первый пассажирский поезд №30 Ужгород-Киев отправился со ст. Чернорудка (Житомирская область) и проедет по четному пути следования. Задержка поезда составила более 1 часа", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.

Напомним, что сход грузовых вагонов с пути произошло 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Были нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця", причины аварии расследуются.