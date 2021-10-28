15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
08:06  28 октября
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 13:04 336

"Укрзализныця" возобновила движение поездов на Житомирщине

28 октября 2021, 13:04 336
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

"Укрзализныця" в Житомирской области возобновила движение поездов по участку, где накануне произошел сход грузовых вагонов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм железнодорожного монополиста

"Первый пассажирский поезд №30 Ужгород-Киев отправился со ст. Чернорудка (Житомирская область) и проедет по четному пути следования. Задержка поезда составила более 1 часа", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что в дальнейшем все пассажирские поезда, которые с 27 октября изменили маршрут из-за аварии, вернутся к своему привычному маршруту и будут следовать с минимальной задержкой.

Напомним, что сход грузовых вагонов с пути произошло 27 октября недалеко от поселка Чернорудка. Были нарушены габариты двух путей. На место происшествия выехала комиссия АО "Укрзализныця", причины аварии расследуются.

Укрзализныця поезд расследование авария

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua