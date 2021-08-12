Ищут третьи сутки: на Житомирщине исчезла 80-летняя женщина

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В Емильчинской общине Житомирской области от 9 августа разыскивают без вести пропавшую 80-летнюю Галину Козел

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Новоград-Волынского районного отдела полиции.

"К коллегам из Емильчинского отделения полиции присоединились бойцы роты полиции особого назначения и офицеры Управления превентивной деятельности ГУНП, нацгвардейцы, курсанты-кинологи и все неравнодушные. Уже прочесана территория площадью 80 га полей и окрестных лесов, 4 соседних села и все дома пустоши и заброшенные помещения бывших ферм или других зданий. Также поисковые группы осматривают водоемы, болота и реки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 августа в полицию обратился житель Емильчинской общины с сообщением о безвестном исчезновении его 80-летней матери.

Напомним, на Житомирщине поезд переехал мужчину, который не реагировал на звуковые сигналы машиниста.