Шукають третю добу: на Житомирщині зникла 80-річна жінка

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Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Новоград-Волинського районного відділу поліції.

"До колег з Ємільчинського відділення поліції долучились бійці роти поліції особливого призначення та офіцери Управління превентивної діяльності ГУНП, нацгвардійці, курсанти-кінологи та усі небайдужі. Вже прочесано територію площею 80 га полів та навколишніх лісів, 4 сусідніх села та усі хати пустки та закинуті приміщення колишніх ферм чи інших будівель. Також пошукові групи оглядають водойми, болота та річки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 серпня до поліції звернувся житель Ємільчинської громади з повідомленням про безвісне зникнення його 80-річної матері.

Нагадаємо, на Житомирщині потяг переїхав чоловіка, який не реагував на звукові сигнали машиніста.