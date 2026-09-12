Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания разрушен дом и возник пожар на площади 150 кв. м.

Спасатели деблокировали тела двух погибших и пострадавшую из-под завалов разрушенного здания.

В результате удара погибли два человека, еще четверо получили травмы. Им оказывается необходимая медпомощь.

На двух других локациях поврежден частный дом и хозяйственная постройка с последующим возгоранием.

Пожары уже ликвидированы, на местах работали все экстренные службы.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские войска совершили почти 20 атак на четыре района Днепропетровщины. В Кривом Роге и Днепре из-за обстрелов повреждены предприятия.