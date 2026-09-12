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Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

За последние сутки в результате атак погиб один человек, еще трое пострадали, в том числе ребенок.

Травмированного мужчину госпитализировали. Женщина и ребенок получили острую реакцию на стресс – медпомощь им оказали на месте.

Последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области: Броварском, Обуховском, Бучанском, Бориспольском и Вышгородском. Всего повреждены 15 объектов, среди которых 7 частных домовладений, транспортные средства, складские и ангарные помещения, а также линия электропередачи.

Больше всего пострадал Обуховский район, где повреждены 6 объектов, в том числе четыре частных домовладения.

На местах работают спасательные и аварийные службы, которые ликвидируют последствия и помогают людям.

Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушение, возник пожар в 25-этажке. Число пострадавших возросло до 28: среди них – младенец и подросток.