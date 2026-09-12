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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.

В результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура. Предварительно, люди не пострадали.

Глава ОВА добавил, что задержек движения поездов нет.

Кроме того, утром в Полтавском районе обнаружили вражеские беспилотники, один из них – в водоеме.

"Для обследования дна на наличие боевой части привлечены специалисты подводного разминирования ГСЧС", – отметил Дьяковнич.

Напомним, в ночь на 12 сентября враг нанес массированный удар по Одесщине. Есть разрушение, возник пожар в 25-этажке. Число пострадавших возросло до 28: среди них – младенец и подросток.