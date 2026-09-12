Фото: АрселорМиттал Кривой Рог

Число погибших в результате ночной ракетной атаки на промышленное предприятие в Кривом Роге возросло до двух

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу и пресс-центр "АрселорМиттал Кривой Рог".

По состоянию на 11:50 спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного мужчины.

Пострадали четыре человека, двое из них остаются в больнице, 54-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

На предприятии ввели план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте работают спасатели, пожарные, медики и сотрудники департамента охраны труда. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

В результате обстрела повреждены производственные и вспомогательные объекты предприятия. Специалисты оценивают объем нанесенного ущерба и возможности и сроки восстановления.

Напомним, в ночь на 12 сентября российские войска совершили почти 20 атак на четыре района Днепропетровщины. Из-за обстрелов были повреждены предприятия в Кривом Роге и Днепре.