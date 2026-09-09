Фото: ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 945 ударов по 46 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам один человек погиб, еще семь – получили ранения.

Оккупанты массированно применили авиацию, артиллерию и беспилотники:

Авиаудары: враг совершил 18 авиационных ударов по 12 населенным пунктам, в том числе по Камышевахе, Преображенке, Омельнику и Ровному.

Атаки БпЛА: зафиксировано 742 дроны разной модификации (преимущественно FPV), атаковавшие Запорожье, Орехов, Степногорск, Вольнянск, Гуляйпольское и еще более 30 населенных пунктов.

Артиллерия и РСЗО: 184 артиллерийских обстрела накрыли территории 31 населенного пункта, а также зафиксирован 1 обстрел из реактивных систем залпового огня по Лукьяновскому.

К правоохранителям поступили 37 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, хозяйственных построек и автомобилей.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Днепр. В результате удара загорелись несколько пожаров. Пострадали три человека, среди которых 15-летний юноша.