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09 вересня 2026, 07:38

На Запоріжжі за добу зафіксовано 945 ворожих ударів: загинула людина, ще семеро поранені

09 вересня 2026, 07:38
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Фото: ОВА
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Упродовж минулої доби окупанти завдали 945 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах одна людина загинула, ще сім – отримали поранення.

Окупанти масовано застосували авіацію, артилерію та безпілотники:

  • Авіаудари: ворог здійснив 18 авіаційних ударів по 12 населених пунктах, зокрема по Комишувасі, Преображенці, Омельнику та Рівному.
  • Атаки БпЛА: зафіксовано 742 дрони різної модифікації (переважно FPV), які атакували Запоріжжя, Оріхів, Степногірськ, Вільнянськ, Гуляйпільське та ще понад 30 населених пунктів.
  • Артилерія та РСЗВ: 184 артилерійські обстріли накрили території 31 населеного пункту, а також зафіксовано 1 обстріл із реактивних систем залпового вогню по Лук’янівському.

До правоохоронців надійшли 37 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, господарських споруд та автомобілів.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня російські війська атакували Дніпро. Внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Постраждали троє людей, серед яких 15-річний юнак.

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