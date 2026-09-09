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09 сентября 2026, 07:24

Враг ударил по Днепру: горят склады и дом, из подвала достали трех человек

09 сентября 2026, 07:24
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Фото: ОВА
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В ночь на 9 сентября российские войска атаковали Днепр

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате удара загорелись несколько пожаров. Вспыхнули склад со строительными материалами и частный дом.

Из подвала поврежденного вражеским ударом дома спасатели достали трех человек. Двое из них – 51-летний мужчина и 52-летняя женщина – госпитализированы. 15-летний парень в госпитализации не нуждался, медики оказали ему помощь на месте.

Всего из-за атаки в городе повреждены более 10 частных домов и по меньшей мере одна многоэтажка.

На местах работают все экстренные службы, огнеборцы продолжают ликвидировать пожары.

Напомним, в течение суток 8 сентября российские войска почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских ударов погибли двое мужчин, еще девять человек получили ранения.

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