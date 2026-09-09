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В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры по состоянию на утро 9 сентября обесточена часть потребителей в пяти областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Враг продолжает наносить удары по энергетикам. В Запорожской области российский БпЛА атаковал служебный автомобиль бригады, направлявшейся возобновлять электроснабжение в одной из громад региона. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 9 сентября не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время (с 10:00 до 15:00) и ограничить пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, в ночь на 9 сентября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", S8000 "Бандероль", а также 196 ударными БПЛА разного типа. Зафиксированы попадания на 23 локациях.