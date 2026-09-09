Фото: ГСЧС

Ночью и утром 9 сентября россияне атаковали Киевскую область. Под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Белой Церкви в результате атаки БПЛА вспыхнул пожар на предприятии пищевой промышленности. Спасатели всю ночь ликвидировали последствия обстрела. Пожар локализовали.

Работа чрезвычайников усугублялась частыми воздушными тревогами и угрозой повторных российских ударов. По состоянию на утро работы на месте продолжаются.

Как сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, россияне атакуют Киевскую область уже третьи сутки подряд. Только за последние сутки в результате вражеских ударов погибли два человека, еще семеро получили ранения, среди них – двое детей.

Последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах области:

Броварской район: повреждено хозяйственное помещение, травмированы два человека.

Белоцерковский район: повреждены производственное помещение и многоэтажное здание.

Обуховский район: повреждены частные дома, производственное и административное помещение, многоэтажка и семь автомобилей.

Бориспольский район: повреждены частный дом и два автомобиля. Пострадал ребенок.

Бучанский район: повреждены 8 частных домов, складские и производственные помещения, три автомобиля. Пострадали четыре человека, среди них – ребенок. Два человека погибли.

Всего в области поврежден 31 объект: 11 частных домов, две многоэтажки, пять производственных и складских помещений, административное и хозяйственное здание, а также 12 автомобилей.

Спасатели, медики, полиция и все службы продолжают работать на местах и помогать людям.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска в очередной раз атаковали столицу. Возникли пожары в двух районах города.