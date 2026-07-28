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28 июля 2026, 07:18

Более 1100 российских ударов по Запорожской области: 14 раненых, среди них трое детей

28 июля 2026, 07:18
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Фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 1107 ударов по 49 населенным пунктам региона

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак ранения получили 14 человек, среди которых трое детей.

Враг нанес 16 авиаударов по Запорожью, Веселянке, Таврическому, Заливному, Юлиевке, Самойловке, Желтой Круче, Листовке, Никольскому, Красному Яру, Преображенке, Омельнику, Широкому, Солнечному и Долинке.

Кроме того, российская армия применила 824 беспилотника разных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковав десятки населенных пунктов области. Также зафиксированы четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Лукьяновскому и Малой Токмачке.

Еще 263 артиллерийских удара оккупанты нанесли по ряду населенных пунктов Запорожской области.

Поступило 161 сообщение о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и автомобилей.

Напомним, российские оккупанты в течение 27 июля более 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области, в результате чего три человека погибли и еще шестеро – получили ранения.

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