10:43  28 липня
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
09:26  28 липня
В Одесі вибухнув автомобіль військовослужбовця: 49-річного водія поранено
08:57  28 липня
На Київщині потяг на смерть збив чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 липня 2026, 07:18

Понад 1100 російських ударів по Запорізькій області: 14 поранених, серед них троє дітей

28 липня 2026, 07:18
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 1107 ударів по 49 населених пунктах регіону

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей.

Ворог завдав 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному та Долинці.

Крім того, російська армія застосувала 824 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакувавши десятки населених пунктів області. Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук’янівському та Малій Токмачці.

Ще 263 артилерійські удари окупанти завдали по низці населених пунктів Запорізької області.

Надійшло 161 повідомлення про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 27 липня понад 50 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого троє людей загинули та ще шестеро – дістали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запоріжжя Запорізька область війна обстріли російська армія постраждалі діти
Окупанти вдарили FPV-дроном по автівці комісії "єВідновлення"у Слов'янську
27 липня 2026, 18:09
Без АЗС на 150 км: РФ знищила всі заправки між Харковом і Полтавою
27 липня 2026, 14:09
На Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поранено енергетика
27 липня 2026, 10:45
Всі новини »
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Прокурор із Хмельниччини потрапив у скандал через OnlyFans: його звільнили
28 липня 2026, 11:38
На Запоріжжі російський дрон атакував рятувальників: четверо поранених
28 липня 2026, 11:22
На Буковині розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських: оприлюднено фото
28 липня 2026, 11:15
Від війни з Єрмаком до обшуків у помічників: що відбувається навколо Арахамії
28 липня 2026, 10:58
На Чернігівщині "Гербери" вдарили по АЗС та агропідприємству: є поранений
28 липня 2026, 10:46
На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся на дах: троє постраждалих
28 липня 2026, 10:43
Напад на українську пару у Вроцлаві: в Польщі затримали двох підозрюваних
28 липня 2026, 10:33
Через обстріли та негоду знеструмлені споживачі в 11 областях – Міненерго
28 липня 2026, 10:17
Облави та примусовий призов: РФ готує мобілізацію на ТОТ – "АТЕШ"
28 липня 2026, 09:59
На Прикарпатті на третю добу пошуків у Дністрі знайшли тіло 24-річного хлопця
28 липня 2026, 09:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Юрій Ніколов
Всі блоги »