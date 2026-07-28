Понад 1100 російських ударів по Запорізькій області: 14 поранених, серед них троє дітей

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей.

Ворог завдав 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному та Долинці.

Крім того, російська армія застосувала 824 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакувавши десятки населених пунктів області. Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Лук’янівському та Малій Токмачці.

Ще 263 артилерійські удари окупанти завдали по низці населених пунктів Запорізької області.

Надійшло 161 повідомлення про пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, російські окупанти протягом 27 липня понад 50 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області, унаслідок чого троє людей загинули та ще шестеро – дістали поранення.