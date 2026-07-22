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22 липня 2026, 07:04

Окупанти завдали 979 ударів по Запорізькій області: троє людей загинули, ще 24 поранені

22 липня 2026, 07:04
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на Запоріжжя та населені пункти Запорізької області. Окупанти завдали 979 ударів

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, ще 24 отримали поранення.

Ворог здійснив 21 авіаційний удар по Запоріжжю, Малокатеринівці, Веселянці, Юрківці, Зорівці, Таврійському, Зеленій Діброві, Любицькому, Михайлівському та інших населених пунктах.

Крім того, 717 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Малокатеринівку, Комишуваху, Розумівку та ще десятки населених пунктів регіону.

Також зафіксовано два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Магдалинівці та Оріхову. Ще 239 артилерійських ударів окупанти завдали по 27 населених пунктах області.

Унаслідок російських атак надійшло 197 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, російська армія протягом 21 липня майже 40 разів атакувала Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщину, унаслідок чого п’ятеро людей дістали поранення. Для атак окупанти застосували дрони та артилерію.

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Запоріжжя Запорізька область війна російська армія атака обстріли окупанти
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