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13 липня 2026, 07:56

Росія завдала 932 ударів по Запорізькій області за добу: 13 поранених

13 липня 2026, 07:56
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 932 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 13 людей, серед них – одна дитина.

Окупанти здійснили 23 авіаційні удари по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Магдалинівці, Таврійському, Юрківці, Богатирівці, Благодатному, Новому Полю, Малій Токмачці, Широкому, Данилівці, Тимошівці, Копанях, Долинці, Свободі та Новопавлівці.

Крім того, армія РФ застосувала 659 безпілотників різних типів, переважно FPV-дронів, для атак на Запоріжжя, Балабине, Малокатеринівку, Новояковлівку, Біленьке, Степногірськ, Оріхів, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Добропілля та інші населені пункти області.

Також зафіксовано дев'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 241 артилерійський удар.

Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів і господарських споруд.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Сили ППО збили над регіоном 17 ворожих БпЛА.

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