Более 102 млн грн вернули в бюджет: прокуратура разоблачила сделку на дорожных работах

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры обеспечили возврат в государственный бюджет свыше 102 млн. грн., которые частная компания получила за дорожные работы в Запорожской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о капитальном и текущем среднем ремонте автомобильных дорог государственного значения.

Как установили прокуроры, после начала полномасштабного вторжения часть участков, по которым подрядчик требовал оплату, оказалась на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Поэтому заказчик фактически не имел доступа к этим объектам и не мог проверить, были ли работы выполнены надлежащим образом, в каком объеме и какого качества.

Несмотря на это, в 2022 году строительная компания обратилась в хозяйственный суд и взыскала со Службы автомобильных дорог в Запорожской области эти средства.

Сама служба эти решения не обжаловала. После этого средства были выплачены подрядчику из государственного бюджета.

Также прокуроры установили, что акты выполненных работ компания направила на подписание только в сентябре 2022 года. Это не отвечало условиям заключенных договоров.

В 2023 году прокурор вступил в рассмотрение трех хозяйственных дел.

Прокуроры обжаловали судебные решения, на основании которых компания получила бюджетные средства и добились нового рассмотрения дел. В мае-июне 2026 Центральный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры.

Суд подтвердил незаконность взыскания средств с государства в пользу подрядной организации. Также суд постановил взыскать с подрядчика безосновательно полученные денежные средства.

Напомним, что в среду, 10 июня, детективы НАБУ провели следственные действия в Полтавском городском совете и местах жительства ряда местных чиновников.