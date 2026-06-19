11:59  19 июня
За убийство одесского активиста военный получил пожизненное заключение
09:46  19 июня
На трассе в Киевской области автомобиль влетел в отбойник: есть пострадавшие
08:20  19 июня
В Хмельницком правоохранитель насмерть сбил 54-летнего пешехода
UA | RU
UA | RU
19 июня 2026, 19:40

Более 102 млн грн вернули в бюджет: прокуратура разоблачила сделку на дорожных работах

19 июня 2026, 19:40
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры обеспечили возврат в государственный бюджет свыше 102 млн. грн., которые частная компания получила за дорожные работы в Запорожской области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Речь идет о капитальном и текущем среднем ремонте автомобильных дорог государственного значения.

Как установили прокуроры, после начала полномасштабного вторжения часть участков, по которым подрядчик требовал оплату, оказалась на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий. Поэтому заказчик фактически не имел доступа к этим объектам и не мог проверить, были ли работы выполнены надлежащим образом, в каком объеме и какого качества.

Несмотря на это, в 2022 году строительная компания обратилась в хозяйственный суд и взыскала со Службы автомобильных дорог в Запорожской области эти средства.

Сама служба эти решения не обжаловала. После этого средства были выплачены подрядчику из государственного бюджета.

Также прокуроры установили, что акты выполненных работ компания направила на подписание только в сентябре 2022 года. Это не отвечало условиям заключенных договоров.

В 2023 году прокурор вступил в рассмотрение трех хозяйственных дел.

Прокуроры обжаловали судебные решения, на основании которых компания получила бюджетные средства и добились нового рассмотрения дел. В мае-июне 2026 Центральный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры.

Суд подтвердил незаконность взыскания средств с государства в пользу подрядной организации. Также суд постановил взыскать с подрядчика безосновательно полученные денежные средства.

Напомним, что в среду, 10 июня, детективы НАБУ провели следственные действия в Полтавском городском совете и местах жительства ряда местных чиновников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты Запорожская область дорожная разметка
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
В Днепропетровской области россияне обстреляли два района, есть погибшие и много раненых
19 июня 2026, 20:40
1,8 млн грн за "завышение" тарифов: в Киеве будут судить поставщика электроэнергии для детских садов
19 июня 2026, 19:59
В Херсонской области женщина пыталась продать автоматы и взрывчатку
19 июня 2026, 19:50
На Львовщине пограничники разоблачили "миллионную гуманитарку"
19 июня 2026, 19:30
В Запорожье мужчина мобилизовался и "сливал" россиянам данные о своем батальоне
19 июня 2026, 19:00
Врезался в ТЦ, будучи лишенным прав: в Киеве пьяный водитель устроил серьезное ДТП
19 июня 2026, 18:56
Враг атаковал Запорожье дронами: есть попадания в логистический центр, трое раненых
19 июня 2026, 18:46
Серийная воровка "засветилась" во время домашнего конфликта в Харькове
19 июня 2026, 18:23
В Днепре разоблачили банду "квартирных аферистов"
19 июня 2026, 17:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »