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19 червня 2026, 19:40

Понад 102 млн грн повернули до бюджету: прокуратура викрила оборудку на дорожніх роботах

19 червня 2026, 19:40
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Прокурори Запорізької обласної прокуратури забезпечили повернення до державного бюджету понад 102 млн грн, які приватна компанія отримала за дорожні роботи у Запорізькій області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення.

Як встановили прокурори, після початку повномасштабного вторгнення частина ділянок, щодо яких підрядник вимагав оплату, опинилася на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. Через це замовник фактично не мав доступу до цих об’єктів і не міг перевірити, чи були роботи виконані належно, в якому обсязі та якої якості.

Попри це, у 2022 році будівельна компанія звернулася до господарського суду та стягнула зі Служби автомобільних доріг у Запорізькій області зазначені кошти.

Сама Служба ці рішення не оскаржила. Після цього кошти були виплачені підряднику з державного бюджету.

Також прокурори встановили, що акти виконаних робіт компанія направила на підписання лише у вересні 2022 року. Це не відповідало умовам укладених договорів.

У 2023 році прокурор вступив у розгляд трьох господарських справ.

Прокурори оскаржили судові рішення, на підставі яких компанія отримала бюджетні кошти, та домоглися нового розгляду справ. У травні-червні 2026 року Центральний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури.

Суд підтвердив незаконність стягнення коштів з держави на користь підрядної організації. Також суд постановив стягнути з підрядника безпідставно отримані кошти.

Нагадаємо, що у середу, 10 червня, детективи НАБУ провели слідчі дії у Полтавській міській раді та за місцями проживання низки місцевих посадовців.

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