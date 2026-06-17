На оккупированном Запорожье россияне вербуют в армию пенсионеров
На временно оккупированной части Запорожской области российские власти увеличили предельный возраст для заключения контрактов. Теперь оккупанты вербуют жителей пенсионного возраста
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
По словам руководителя ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, россияне теперь предлагают контракты на военную службу жителям оккупированных территорий до 65 лет. Раньше порог составлял 64 года.
Таким образом, россияне фактически расширяют круг лиц, которые могут привлекаться к службе в российской армии на захваченных территориях.
Ранее стало известно, что более 900 детей с временно оккупированных территорий Украины прошли военную подготовку в лагере "Время юных героев" в Волгоградской области России.
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