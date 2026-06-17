На окупованому Запоріжжі росіяни вербують до війська пенсіонерів
На тимчасово окупованій частині Запорізької області російська влада збільшила граничний вік для укладання контрактів. Тепер окупанти вербуватимуть жителів пенсійного віку
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
За словами керівника ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, росіяни тепер пропонують контракти на військову службу жителям окупованих територій до 65 років включно. Раніше поріг становив 64 роки.
Таким чином, росіяни фактично розширюють коло осіб, яких можуть залучати до служби в російській армії на захоплених територіях.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 900 дітей із тимчасово окупованих територій України пройшли військову підготовку в таборі "Время юных героев" у Волгоградській області Росії.
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