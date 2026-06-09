Атака БпЛА на Вольнянск: оккупанты ранили четырех человек, среди них - двое детей
В результате атаки российских беспилотников в Вольнянске Запорожской области пострадала семья с двумя малолетними детьми
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
"Россияне атаковали Вольнянск БпЛА. Травмы получили 3-летняя девочка, 7-летний мальчик и их 33-летняя мать", - говорится в сообщении.
Семью госпитализировали, каждому оказывается медицинская помощь.
Кроме того, пострадал 65-летний мужчина. Сейчас он под наблюдением медиков.
В городе в результате атаки повреждены частные дома.
Напомним, что в течение 9 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и БПЛА.
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