Атака БпЛА на Вольнянск: оккупанты ранили четырех человек, среди них - двое детей

Фото иллюстративное/ГСЧС

В результате атаки российских беспилотников в Вольнянске Запорожской области пострадала семья с двумя малолетними детьми

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

"Россияне атаковали Вольнянск БпЛА. Травмы получили 3-летняя девочка, 7-летний мальчик и их 33-летняя мать", - говорится в сообщении.

Семью госпитализировали, каждому оказывается медицинская помощь.

Кроме того, пострадал 65-летний мужчина. Сейчас он под наблюдением медиков.

В городе в результате атаки повреждены частные дома.

Напомним, что в течение 9 июня 2026 года российская армия обстреливала населенные пункты Херсонской области из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и БПЛА.