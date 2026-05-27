Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни ракетою вдарили по Запоріжжю. Внаслідок атаки постраждали 15 людей.

Війська рф здійснили 18 авіаударів по Запоріжжю, Оріхову, Преображенці, Малій Токмачці та ще понад 10 прифронтових селах.

Також регіон масовано атакували 392 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) – під ударом опинилися Запоріжжя, Гуляйполе, Степногірськ та ще понад 20 населених пунктів області.

Крім того, окупанти завдали 205 артилерійських ударів по лінії фронту та прилеглих громадах, зокрема по Приморському, Новоданилівці, Залізничному та Щербаках.

До правоохоронців надійшли 89 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, будинків, автомобілів та господарських споруд.

