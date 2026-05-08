Ворожі атаки на Запоріжжя: одна людина загинула, ще 12 поранені

Унаслідок ворожих обстрілів на території Запоріжжя та Запорізького району загинула одна людина, ще 12 отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, загалом протягом доби російські війська здійснили 917 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області.

Окупанти завдали 28 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе, Мала Токмачка, Щербаки, Новоданилівка та інші громади області.

Зафіксовано 626 ударів безпілотниками різних типів, переважно FPV-дронами. Під обстрілами опинилися Запоріжжя, Степногірськ, Оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти регіону.

Також ворог здійснив 263 артилерійські удари по прифронтових громадах, зокрема Оріхову, Гуляйполю, Степовому та навколишніх селах.

Надійшло 71 повідомлення про руйнування житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

