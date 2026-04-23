Более 800 ударов за сутки: россияне атаковали 50 населенных пунктов Запорожской области
За прошедшие сутки российская армия нанесла 820 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Враг атаковал область из разных видов вооружения:
- Авиационные удары: оккупанты выпустили 24 авиабомба по Камышувасу, Орехову, Гуляйполю и еще 17 селам и поселкам.
- Беспилотники: 464 дрона (в основном FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Степногорск и ряд населенных пунктов.
- Артиллерия и РСЗО: более 330 обстрелов зафиксировано в прифронтовых громадах, в частности, в Приморском, Степном, Лукьяновском, Павловке, Новоданиловке и Новоандреевке.
В результате обстрела в Запорожском районе получил ранения один человек.
За сутки поступили 140 сообщений о повреждениях домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 23 апреля российские войска нанесли удар по Днепру. Враг попал в многоэтажку, есть погибшие и раненые.
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
На Львовщине легковушка влетела в отбойник: водитель погибла
23 апреля 2026, 09:43Российские дроны атаковали железную дорогу на Житомирщине: погибла женщина
23 апреля 2026, 09:29Россияне ударили КАБами по поселку в Запорожской области: есть погибшая
23 апреля 2026, 09:15Принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом
23 апреля 2026, 08:59Ночная атака на Днепр: количество пострадавших выросло
23 апреля 2026, 08:45Погибшие жители и поврежденные дома: последствия обстрелов Сумщины
23 апреля 2026, 08:28Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 139 из 155 российских беспилотников
23 апреля 2026, 08:14На Днепропетровщине ночью под вражеским ударом оказались три района: что известно о последствиях
23 апреля 2026, 07:56Бойцы ВСУ ликвидировали за сутки 1100 оккупантов, 58 артсистем и три РСЗО – Генштаб
23 апреля 2026, 07:41В Херсоне два человека пострадали в результате ночных ударов беспилотников
23 апреля 2026, 07:27
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все блоги »