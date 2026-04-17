17 апреля 2026, 10:48

Россияне атаковали Запорожье: возник пожар, есть раненые (Обновлено)

Иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 17 апреля, российские военные атаковали беспилотниками Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Из-за вражеской атаки поврежден дом. Произошел пожар, горят автомобили.

Известно об одном раненом мужчине. Он находится под наблюдением медиков.

Обновлено в 11:05: Количество раненых выросло. Также пострадала 60-летняя женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Запорожской области за прошедшие сутки в результате массированных вражеских атак погибли три человека, еще 13 получили ранения. Под ударами оказались Запорожье, а также населённые пункты Запорожского и Пологовского районов.

