31 березня 2026, 11:54

Експравоохоронець стріляв по військових під Запоріжжям – справу скерували до суду

Фото: ДБР
ДБР завершило розслідування проти колишнього поліцейського, який п'яним стріляв під Запоріжжям. Обвинувачення передали до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, перебуваючи поза службою, чоловік спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Під час інциденту він погрожував їм автоматом, але його роззброїли.

Згодом фігурант повернувся зі службовою вогнепальною зброєю та здійснив щонайменше 13 пострілів, поранивши трьох військових. Після цього його знову зупинили та остаточно обеззброїли.

Колишнього правоохоронця затримали на місці. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Його також звільнили зі служби.

Фігуранта обвинувачують у замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, інцидент стався торік у листопаді. 24 листопада зловмиснику повідомили про підозру.

суд стрілянина військові конфлікт Запорізька область працівник поліції
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
