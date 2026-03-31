Експравоохоронець стріляв по військових під Запоріжжям – справу скерували до суду

ДБР завершило розслідування проти колишнього поліцейського, який п'яним стріляв під Запоріжжям. Обвинувачення передали до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, перебуваючи поза службою, чоловік спровокував конфлікт із групою військовослужбовців. Під час інциденту він погрожував їм автоматом, але його роззброїли.

Згодом фігурант повернувся зі службовою вогнепальною зброєю та здійснив щонайменше 13 пострілів, поранивши трьох військових. Після цього його знову зупинили та остаточно обеззброїли.

Колишнього правоохоронця затримали на місці. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Його також звільнили зі служби.

Фігуранта обвинувачують у замаху на вбивство двох або більше осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, інцидент стався торік у листопаді. 24 листопада зловмиснику повідомили про підозру.