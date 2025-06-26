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В Запорожской области поздравили с днем рождения Евгения Гирнык. Она принимала участие в освобождении Запорожья от нацистских захватчиков

Об этом сообщает Настоящее, передает RegioNews.

105-й день рождения отпраздновала Евгения Горняк. Она родом из Запорожской области, а также участвовала в освобождении Запорожья от нацистских захватчиков. В Александровской администрации отметили, что ее жизнь является примером для подражания.

Ветеранку поздравили представители местных властей и пожелали долгих лет жизни.

Напомним, что последние доступные данные свидетельствуют, что на 2017 год в Украине было 128 участников боевых действий Второй мировой войны. На сегодняшний день, как говорят эксперты, осталось несколько сотен настоящих ветеранов-фронтовиков. Однако они уже в почтенном возрасте (старше 95 лет).

Точную цифру, сколько осталось ветеранов Второй мировой войны в Украине, на 2025 год назвать невозможно.