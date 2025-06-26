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26 червня 2025, 02:50

У Запоріжжі учасниця визволення міста зустріла 105 день народження

26 червня 2025, 02:50
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Фото з відкритих джерел
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У Запорізькій області привітали з днем народження Євгенію Гірник. Вона брала участь у визволенні Запоріжжя від нацистських загарбників

Про це повідомляє Справжнє, передає RegioNews.

105 день народження відсвяткувала Євгенія Гірник. Вона родом із Запорізької області, а також брала участь у визволенні Запоріжжя від нацистських загарбників. У Олександрівській адміністрації зазначили, що її життя є прикладом для наслідування.

Ветеранку привітали представники місцевої влади та побажали довгих років життя.

Нагадаємо, що останні доступні дані свідчать про те, що станом на 2017 рік в Україні було 128 учасників бойових дій Другої світової війни. На сьогодні, як кажуть експерти, залишились кілька сотень справжніх ветеранів-фронтовиків. Проте вони вже у поважному віці (старші за 95 років).

Точну цифру, скільки залишилось ветеранів Другої світової війни в Україні, станом на 2025 рік назвати неможливо.

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