Россияне нанесли удары по Запорожью и области: есть разрушения
Вечером 22 ноября российские военные нанесли два удара по Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Один удар оккупанты нанесли по одному из населенных пунктов региона. Повреждено фермерское хозяйство.
Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.
Предварительно, никто не пострадал.
На местах поражений работают экстренные службы.
Напомним, утром 22 ноября россияне накрыли кассетными боеприпасами жилой сектор Краматорска Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие.
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