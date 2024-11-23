21:07  22 ноября
В Киеве у мужчины в руках взорвалась коробка: потерпевший погиб
14:22  22 ноября
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутат Сергей Батрин получил пожизненное
01:04  23 ноября
На Хмельнитчине 81-летний пенсионер совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2024, 00:03

Россияне нанесли удары по Запорожью и области: есть разрушения

23 ноября 2024, 00:03
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером 22 ноября российские военные нанесли два удара по Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Один удар оккупанты нанесли по одному из населенных пунктов региона. Повреждено фермерское хозяйство.

Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.

Предварительно, никто не пострадал.

На местах поражений работают экстренные службы.

Напомним, утром 22 ноября россияне накрыли кассетными боеприпасами жилой сектор Краматорска Донецкой области. Есть жертва и пострадавшие.

война обстрелы предприятие Запорожская область разрушения последствия
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
На Хмельнитчине 81-летний пенсионер совершил сексуальное насилие над 8-летней девочкой
23 ноября 2024, 01:04
На Буковине мужчина до смерти избил свою соседку: как его наказал суд
22 ноября 2024, 23:25
На Николаевщине девушка случайно упала в 10-метровый колодец
22 ноября 2024, 22:05
В Киеве у мужчины в руках взорвалась коробка: потерпевший погиб
22 ноября 2024, 21:07
Задержали с помощью дрона: на границе с Румынией поймали группу уклонистов
22 ноября 2024, 20:30
Отключения света 23 ноября: в какие часы будут действовать графики
22 ноября 2024, 19:58
Правоохранители ликвидировали новые "схемы для уклонистов" в трех вузах Украины
22 ноября 2024, 19:17
В Ровенской области легковушка врезалась в грузовик: погиб 21-летний водитель
22 ноября 2024, 18:50
Житель Киевщины вызвал полицейских, потому что хотел выпить с ними чая
22 ноября 2024, 18:33
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрий Чевордов
Все блоги »