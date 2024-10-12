Россияне ночью ударили по домам и производственным помещениям в Запорожье

фото: ОВА

Ночью 12 октября вражеская армия, предварительно, нанесла три удара по Запорожью

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Россияне попали по частным жилым домам и производственным помещениям одного из предприятий.

В результате ударов пострадали три человека: женщины 55 и 22 лет и 11-летняя девочка. Взрослые от госпитализации отказались сразу. Ребенку медики оказали всю необходимую помощь в больнице, сейчас она уже дома.

Напомним, утром 10 октября российские войска ударили по Запорожью. В городе разрушены частные дома. Власти показали последствия вражеской атаки. Пострадали шесть человек.

Захватчики ударили по Запорожью тремя КАБами. Спасатели завершили работы по ликвидации последствий авиаударов.