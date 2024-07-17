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Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Два дрона попали в дом, где находилась мама с девочками 5 и 10 лет. Поврежден дом и придомовые постройки.

Женщина и дети получили травмы от разбитого стекла, вылетевшего из окон. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, днем 17 июля российские войска нанесли удар по ПокровскуДонецкой области. Попали в объект социальной инфраструктуры, ранены пять человек.