Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области, погибли двое спасателей

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Россияне нанесли три ракетных удара по Камышеваской громаде Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным правоохранителей, враг дважды атаковал ракетами мирный населенный пункт.

В результате ранения получили четверо местных жителей. Кроме этого произошло возгорание жилого дома.

"Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста произвели повторный обстрел", - сообщили в полиции.

В результате последнего обстрела погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.