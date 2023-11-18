Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области, погибли двое спасателей
Россияне нанесли три ракетных удара по Камышеваской громаде Запорожской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.
По данным правоохранителей, враг дважды атаковал ракетами мирный населенный пункт.
В результате ранения получили четверо местных жителей. Кроме этого произошло возгорание жилого дома.
"Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста произвели повторный обстрел", - сообщили в полиции.
В результате последнего обстрела погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения разной степени тяжести.
Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.