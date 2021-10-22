Столичных школьников с завтрашнего дня отправляют на каникулы

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В Киеве с завтрашнего дня, то есть с 23 октября, школьники уходят на осенние каникулы

Об этом сообщил в эфире "Украина 24" первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, ссылаясь на решение Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по коронавирусу, пишет RegioNews.

"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Подчеркиваю, не с понедельника, а с завтрашнего дня. Они точно будут на каникулах первую неделю. Вторая неделя-мы определимся на следующей неделе, будет ли это продолжение каникул, или это будет дистанционное обучение. Но это будет точно две недели-школы будут закрыты, включая 1-4 класса", - сказал Поворозник.

По его словам, выйдут ли школьники учиться после двух недель, будет решаться позже, учитывая дальнейшую ситуацию в городе с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что школьники Днепра уходят на каникулы на неделю раньше через "красную зону".