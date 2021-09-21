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21 сентября 2021, 11:59 92

В Запорожье открыли новый центр вакцинации от коронавируса

21 сентября 2021, 11:59 92
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Фото из открытых источников
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В Запорожье в ТРЦ "Пальмира Plaza" открыли центр вакцинации от коронавируса

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент здравоохранения Запорожской области.

Центр массовой вакцинации расположен по адресу проспект Соборный, 92. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 17:00.

Вакцинация осуществляется вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.

Напомним, что 21 сентября в столичном ТРЦ Ocean Plaza начал работать центр массовой вакцинации против COVID-19.

коронавирус Украина вакцина Запорожье вакцинация

 
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