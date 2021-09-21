У Запоріжжі відкрили новий центр вакцинації від коронавірусу

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У Запоріжжі в ТРЦ "Пальміра Plaza" відкрили центр вакцинації від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент охорони здоров'я Запорізької області.

Центр масової вакцинації розташований за адресою проспект Соборний, 92. Він працюватиме щодня з 9:00 до 17:00.

Вакцинація здійснюється вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.

Нагадаємо, що 21 вересня в столичному ТРЦ Ocean Plaza почав працювати центр масової вакцинації проти COVID-19.