Укравтодор и Onur подписали контракт на строительство моста в Запорожье
В Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта на строительство моста в Запорожье между Укравтодором и турецкой компанией Onur Taahhut
В Кабинете Министров Украины состоялось подписание контракта на строительство моста в Запорожье между Укравтодором и турецкой компанией Onur Taahhut
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Строительство моста было начато в 2004 году, однако за 15 лет не было завершено.
"Для нашей команды этот мост — очень символичный объект. Мы с этим долгостроем закончим!", - добавил Алексей Гончарук.
Напомним, что турецкая компании Onur выиграла торги на строительство моста, стоимостью 11,9 млрд гривен, через р. Днепр в Запорожье.
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