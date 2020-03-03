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03 марта 2020, 12:46

На реконструкцию площади в Запорожье планируют потратить 100 миллионов

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03 марта 2020, 12:46
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Реконструкция площади Запорожской, где недавно снесли постамент памятника Ленину, обойдется городскому бюджету в 100 миллионов гривен
Фото: Вся Власть
Реконструкция площади Запорожской, где недавно снесли постамент памятника Ленину, обойдется городскому бюджету в 100 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание Вся Власть.

По словам городского головы Владимира Буряка, сейчас имеется 32 миллиона гривен. Работы разделят на несколько очередей. Первая из них, по словам мэра, продлится до июля этого года. За это время планируют укрепить фундамент и склоны площади, сдвигающиеся к Днепру, а также заложить места для будущих конструкций.

Проект реконструкции площади пока нигде не опубликован. Буряк говорит, что он предусматривает несколько смотровых площадок, клумбы, освещение и много деревьев.

"Предлагают поставить тут и колесо обозрения, и другие предложения есть, но это все потом", - сказал мэр. Буряк добавил, что на зданиях, завершающих проспект, планируют устновить башни, когда-то запроектированные архитекторами.


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