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16 червня 2026, 11:14

Смерть 29-річного чоловіка після перебування у ТЦК на Закарпатті: ДБР розпочало розслідування

16 червня 2026, 11:14
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом смерті 29-річного чоловіка після його перебування в одному з ТЦК та СП на Закарпатті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, підставою для відкриття провадження стала інформація з медіа та соцмереж про можливе застосування насильства до чоловіка під час його перебування у ТЦК та СП.

За попередніми даними, під час перебування у приміщенні ТЦК чоловік неодноразово скаржився на погіршення самопочуття. Його двічі доставляли до лікарні.

Після першого обстеження лікарі надали необхідну допомогу та виписали чоловіка, після чого його повернули до ТЦК та СП.

Проте вже наступного дня чоловіка госпіталізували повторно у критичному стані через раптову зупинку серця. Попри проведені реанімаційні заходи, через кілька днів він помер, не приходячи до тями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років вʼязниці.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, перевіряють законність дій службовців ТЦК та СП, а також оцінюють своєчасність і якість надання медичної допомоги.

Для встановлення точної причини смерті призначена низка судових експертиз.

Нагадаємо, 15 червня в ЗМІ з’явилася інформація про те, що на Закарпатті начебто від побиття у одному з ТЦК помер чоловік. Йдеться про Воловецький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Згодом у поліції підтвердили факт звернення медиків Воловецької райлікарні щодо чоловіка, якого доставили з переломами ребер та травмою грудної клітки після перебування в одному з відділень ТЦК та СП.

У Закарпатському ТЦК заявили, що не застосовували до чоловіка фізичної сили.

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ДБР смерть розслідування Закарпаття мобілізація ТЦК
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