30 березня 2026, 18:45

Батько загинув, мати кинула: на Закарпатті суд вирішив долю маленького хлопчика

Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Берегівський районний суд Закарпатської області розглянув справу про побавлення жінки батьківських прав. Виявилось, що жінка кинула дитину

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

До суду звернувся чоловік, який попросив позбавити матір батьківських прав та стягнути з неї аліменти на утримання його малолітнього брата. Як з'ясувалось, малолітній хлопчик народився в шлюбі, його батько загинув на фронті. Зараз хлопчик живе зі старшим братом на його утриманні.

При цьому мати дитини з 2023 року живе за кордон і взагалі не бере участі у вихованні: вона не цікавиться життям сина, не забезпечує його матеріально, не спілкується з ним. У брата хлопчик живе в належних умовах, ходить в школу, має хорошу успішність в навчанні.

Суд вирішив:

  • позбавити мати батьківських прав щодо малолітнього сина;
  • стягнути з неї аліменти на користь позивача як особи, яка фактично утримує дитину: у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно до досягнення дитиною повноліття;
  • визначити, що рішення в частині стягнення аліментів підлягає негайному виконанню у межах платежу за один місяць;
  • стягнути з відповідачки судові витрати.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
батьки діти суд Закарпаття
