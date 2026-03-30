Батько загинув, мати кинула: на Закарпатті суд вирішив долю маленького хлопчика
Берегівський районний суд Закарпатської області розглянув справу про побавлення жінки батьківських прав. Виявилось, що жінка кинула дитину
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
До суду звернувся чоловік, який попросив позбавити матір батьківських прав та стягнути з неї аліменти на утримання його малолітнього брата. Як з'ясувалось, малолітній хлопчик народився в шлюбі, його батько загинув на фронті. Зараз хлопчик живе зі старшим братом на його утриманні.
При цьому мати дитини з 2023 року живе за кордон і взагалі не бере участі у вихованні: вона не цікавиться життям сина, не забезпечує його матеріально, не спілкується з ним. У брата хлопчик живе в належних умовах, ходить в школу, має хорошу успішність в навчанні.
Суд вирішив:
- позбавити мати батьківських прав щодо малолітнього сина;
- стягнути з неї аліменти на користь позивача як особи, яка фактично утримує дитину: у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно до досягнення дитиною повноліття;
- визначити, що рішення в частині стягнення аліментів підлягає негайному виконанню у межах платежу за один місяць;
- стягнути з відповідачки судові витрати.
