Батько загинув, мати кинула: на Закарпатті суд вирішив долю маленького хлопчика

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

До суду звернувся чоловік, який попросив позбавити матір батьківських прав та стягнути з неї аліменти на утримання його малолітнього брата. Як з'ясувалось, малолітній хлопчик народився в шлюбі, його батько загинув на фронті. Зараз хлопчик живе зі старшим братом на його утриманні.

При цьому мати дитини з 2023 року живе за кордон і взагалі не бере участі у вихованні: вона не цікавиться життям сина, не забезпечує його матеріально, не спілкується з ним. У брата хлопчик живе в належних умовах, ходить в школу, має хорошу успішність в навчанні.

Суд вирішив:

позбавити мати батьківських прав щодо малолітнього сина;

стягнути з неї аліменти на користь позивача як особи, яка фактично утримує дитину: у розмірі 1/4 частини з усіх видів доходу, але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку щомісячно до досягнення дитиною повноліття;

визначити, що рішення в частині стягнення аліментів підлягає негайному виконанню у межах платежу за один місяць;

стягнути з відповідачки судові витрати.

