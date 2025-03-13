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13 марта 2025, 04:40

Белорус по поддельному паспорту пытался выехать через Закарпатье в Румынию

13 марта 2025, 04:40
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фото: ГПСУ
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Иностранца, пытавшегося незаконно пересечь украинско-румынскую границу обнаружили 11 марта пограничники в пункте пропуска "Дьяково"

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе проверки документов у мужчины инспектор обнаружил, что паспорт гражданина Молдовы и водительское удостоверение поддельные. Затем среди его вещей было нашли свидетельство о рождении гражданина Беларуси.

Мужчина признался, что это его настоящий документ, а фальшивые паспорт и водительское удостоверение на чужое имя он купил за 2000 долларов, потому что свои якобы потерял. С этими подделками он попытался выехать из Украины.

О нарушении сообщили в Нацполицию, а на мужчину составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пребывания в Украине. Правовую оценку действиям иностранца даст суд.

Напомним, ранее на Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося выехать за границу по фальшивым документам.

Закарпатье Румыния выезд за границу подделка паспорт иностранец
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