Білорус за підробленим паспортом намагався виїхати через Закарпаття до Румунії
Іноземця, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон виявили 11 березня прикордонники в пункті пропуску "Дякове"
Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час перевірки документів у чоловіка інспектор виявив, що паспорт громадянина Молдови та водійське посвідчення є підробленими. Згодом серед його речей знайшли свідоцтво про народження громадянина Білорусі.
Чоловік зізнався, що це його справжній документ, а фальшиві паспорт і водійське посвідчення на чуже ім’я він купив за 2000 доларів, бо свої нібито втратив. З цими підробками він спробував виїхати з України.
Про порушення повідомили до Нацполіції, а на чоловіка склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону та порушення правил перебування в Україні. Правову оцінку діям іноземця надасть суд.
Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами.