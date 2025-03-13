Білорус за підробленим паспортом намагався виїхати через Закарпаття до Румунії

фото: ДПСУ

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час перевірки документів у чоловіка інспектор виявив, що паспорт громадянина Молдови та водійське посвідчення є підробленими. Згодом серед його речей знайшли свідоцтво про народження громадянина Білорусі.

Чоловік зізнався, що це його справжній документ, а фальшиві паспорт і водійське посвідчення на чуже ім’я він купив за 2000 доларів, бо свої нібито втратив. З цими підробками він спробував виїхати з України.

Про порушення повідомили до Нацполіції, а на чоловіка склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону та порушення правил перебування в Україні. Правову оцінку діям іноземця надасть суд.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами.