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13 березня 2025, 04:40

Білорус за підробленим паспортом намагався виїхати через Закарпаття до Румунії

13 березня 2025, 04:40
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фото: ДПСУ
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Іноземця, який намагався незаконно перетнути українсько-румунський кордон виявили 11 березня прикордонники в пункті пропуску "Дякове"

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Під час перевірки документів у чоловіка інспектор виявив, що паспорт громадянина Молдови та водійське посвідчення є підробленими. Згодом серед його речей знайшли свідоцтво про народження громадянина Білорусі.

Чоловік зізнався, що це його справжній документ, а фальшиві паспорт і водійське посвідчення на чуже ім’я він купив за 2000 доларів, бо свої нібито втратив. З цими підробками він спробував виїхати з України.

Про порушення повідомили до Нацполіції, а на чоловіка склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону та порушення правил перебування в Україні. Правову оцінку діям іноземця надасть суд.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники затримали "військового", який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами.

Закарпаття Руминія виїзд за кордон підробка паспорт іноземець
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