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Смертельное ДТП произошло вечером, 27 октября, в селе Большие Лазы Ужгородского района. Местная жительница погибла на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Национальной полиции в Закарпатской области.

По материалам следствия, около 19:00 33-летний житель села Худлево на автомобиле Volkswagen сбил 61-летнего пешехода.

"От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 28 октября, в селе Дубрыничи Перечинского района, что на Закарпатье, легковушка столкнулась с поездом. 70-летний водитель автомобиля погиб на месте крушения.