На Закарпатье легковушка столкнулась с поездом: водитель погиб

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Смертельное ДТП произошло, 28 октября, в селе Дубрыничи Перечинского района на нерегулируемом железнодорожном переезде. Водитель автомобиля погиб на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что поезд "Ужгород-Сянки" столкнулся с легковым автомобилем около 11:50.

По материалам следствия, 70-летний водитель автомобиля ВАЗ-2101, не отреагировав на звуковые и световые сигналы, выехал на железнодорожный переезд, через который проходил поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Подвижный состав остановился лишь через 145 метров.

"В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, на железнодорожном вокзале в Виннице под колесами грузового поезда погиб мужчина.