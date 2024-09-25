На Закарпатье задержали мужчин, которые через Тису планировали попасть в Венгрию

фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Мужчины несли с собой резиновую лодку и быстро двигались в сторону границы. В 50 метрах от госграницы пограничники задержали группу: двух жителей Днепропетровщины, жителя Киевщины и жителя Харьковщины.

По словам задержанных, один из мужчин заплатил организаторам своего "вояжа" 12 тысяч долларов, другой 4 тысячи долларов аванса, еще 7 тысяч долларов должен был заплатить в случае успешного преодоления Тисы. Их двое "компаньонов" договорились отдать по 11 тысяч долларов, если смогут попасть на территорию Венгрии и остаться в живых.

Относительно "лодочников" составили админматериалы.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения по оба берега Тисы, где проходит граница с Венгрией и Румынией, пограничники обнаружили тела 41 утопленника.

Напомним, ранее на Волыни задержали трех парней, которые планировали незаконно попасть в Польшу.