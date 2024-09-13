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13 сентября 2024, 11:37

На Закарпатье ромы устроили беспорядки — что известно

13 сентября 2024, 11:37
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скриншот с видео
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В селе Подвиноградов, где в 2023 году были массовые протесты цыган из-за убийства представителя общины, снова возникли беспорядки

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Как причина беспорядков среди представителей ромской общины пока неизвестно.

При этом Глагола отметил, что на месте происшествия работает полиция. Привлечено большое количество правоохранителей, было совершено задержание активных участников беспорядков.

По предварительной информации, задержаны четыре человека - это местные жители в возрасте от 31 до 41 года.

Напомним, 25 января 2023 года в Подвиноградове Береговского района Закарпатской области представители ромской общины устроили акцию протеста. Люди были возмущены тем фактом, что из-под ареста освободили двоих подозреваемых в убийстве во время выборов нового "барона".

Убийство, подозреваемых в котором выпустили из тюрьмы, произошло 27 ноября в селе Подвиноградов в Закарпатье. Тогда произошла массовая потасовка, во время которой 34-летний местный житель убил 40-летнего. Люди подрались в связи с выборами нового "барона" в цыганском лагере.

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