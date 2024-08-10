На Закарпатье в пожаре погибла мать и сын, старший сын получил ожоги

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар случился в частном доме, где проживала женщина с двумя сыновьями. Пожар был замечен, когда дом уже был полностью охвачен пламенем.

Спасатели обнаружили в комнате тело 53-летней матери и ее 13-летнего. Второй сын 19 лет получил ожоги и был госпитализирован.

Пожар потушили. Его причину выясняют правоохранители.

Напомним, 4 августа в Хмельницком тушили масштабный пожар в недействующем здании возле многоэтажки.