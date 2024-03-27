В Закарпатье пьяный водитель убегал от патрульных и попал в ДТП

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На объездной Мукачево патрульные обнаружили водителя, который, двигаясь на авто ВАЗ, нарушил ПДД

Об этом сообщили в патрульной полиции Закарпатской области, сообщает RegioNews.

Полицейские решили остановить водителя, однако на звуковые и световые спецсигналы водитель не реагировал и не выполнял законного требования об остановке, создавал аварийные ситуации другим участникам дорожного движения.

Патрульным начали преследование и уже вскоре им удалось остановить водителя путем блокировки, однако во время этого водитель совершил наезд на служебный автомобиль полицейских.

Во время общения полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, на что ему сразу же предложили пройти осмотр с помощью драгера.

Результат - 2,38 промилле, что почти в 12 раз превышало допустимую норму алкоголя в крови.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП попал рейсовый автобус сообщением "Львов-Липовец".