В Закарпатье пьяный водитель убегал от патрульных и попал в ДТП
На объездной Мукачево патрульные обнаружили водителя, который, двигаясь на авто ВАЗ, нарушил ПДД
Об этом сообщили в патрульной полиции Закарпатской области, сообщает RegioNews.
Полицейские решили остановить водителя, однако на звуковые и световые спецсигналы водитель не реагировал и не выполнял законного требования об остановке, создавал аварийные ситуации другим участникам дорожного движения.
Патрульным начали преследование и уже вскоре им удалось остановить водителя путем блокировки, однако во время этого водитель совершил наезд на служебный автомобиль полицейских.
Во время общения полицейские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, на что ему сразу же предложили пройти осмотр с помощью драгера.
Результат - 2,38 промилле, что почти в 12 раз превышало допустимую норму алкоголя в крови.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП попал рейсовый автобус сообщением "Львов-Липовец".