Сообразительный уклонист спрятал загранпаспорт в боксе с едой, чтобы его не наказали, — ГПСУ

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На Закарпатье пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали 22-летнего жителя Кривого Рога, пытавшегося незаконно попасть в Румынию из-за горного участка границы

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Насмотревшись в сети интернет видео-инструктажей по горному туризму, молодой человек самостоятельно составил себе маршрут движения из Украины в Румынию по Карпатскому высокогорью и отправился в путешествие", - говорится в сообщении.

Украинец имел с собой внутренний паспорт, а чтобы при встрече с пограничниками скрыть настоящую цель прибытия в Закарпатье, паспорт гражданина Украины для выезда за границу решил спрятать в боксе с едой.

Документ, упакованный в полиэтилен, пограничники обнаружили во время осмотра вещей новолуния. Конечной целью заграничного путешествия украинца должна стать Германия.

Напомним, ранее в ГНСУ рассказали о "самых популярных" среди уклонистов маршрутах побега за границу.