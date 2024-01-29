На Закарпатье два рыбака провалились под лед, один мужчина погиб

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Трагедия произошла на местном пруду в селе Дубровка, что на Хустщине. Во время рыбалки под лед провалились два человека

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Как только один из рыбаков увидел, что напарник идет под воду - сразу же бросился на помощь, однако едва не утонул сам. Выбраться из проруби ему помогли местные жители, которые передали пострадавшего работникам экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Вскоре в 10 метрах от берега водолазы изъяли из воды и передали работникам полиции тело 70-летнего мужчины.

Напомним, в Киеве водолазы ГСЧС спасли мужчину, который провалился под лед. Это произошло утром 11 января на Верблюжьем заливе.